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Расписание поездов на МЦД-2 изменится 30 мая - 15 июня

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Курско-Рижский» 30 мая - 15 июня 2023 года изменится расписание движения электричек, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Расписание поездов на МЦД-2 изменится 30 мая - 15 июня
© РИА Новости

«С 22:00 до 5:00 с 30 мая до 1 июня, с 6 до 8, с 13 до 15 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Курском направлении интервалы движения поездов увеличат до часа, часть поездов отменят, а часть поездов в область проследует от станции «Царицыно».

Кроме того, на Рижском направлении интервалы движения поездов увеличат до получаса, часть поездов отменят, часть поездов в область проследует от станции «Стрешнево».

Как отмечается, в период «окон» будет закрыт путь в сторону Москвы от станции «Москва-Товарная» до станции «Перерва», так как там будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что с расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании. «Планируйте поездки заранее!» - попросили в Дептрансе.

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