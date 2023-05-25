Расписание поездов на МЦД-2 изменится 30 мая - 15 июня

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Курско-Рижский» 30 мая - 15 июня 2023 года изменится расписание движения электричек, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 22:00 до 5:00 с 30 мая до 1 июня, с 6 до 8, с 13 до 15 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Курском направлении интервалы движения поездов увеличат до часа, часть поездов отменят, а часть поездов в область проследует от станции «Царицыно».

Кроме того, на Рижском направлении интервалы движения поездов увеличат до получаса, часть поездов отменят, часть поездов в область проследует от станции «Стрешнево».

Как отмечается, в период «окон» будет закрыт путь в сторону Москвы от станции «Москва-Товарная» до станции «Перерва», так как там будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры.