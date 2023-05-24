Собянин рассказал о возможностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»

В павильонах «Здоровая Москва» горожане могут бесплатно пройти более 11 исследований. Об этом в среду, 24 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— С начала работы павильонов почти 20 тысяч горожан прошли обследование, в которое входит больше 11 исследований. Они помогут своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет и другое, — рассказал мэр.

Для прохождения обследования нужно предварительно заполнить анкету с помощью информационных киосков или в электронной медкарте. Наличие анкетных данных позволит врачам оперативно оценить факторы риска развития хронических заболеваний, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в городских парках 16 мая. Прием пациентов проходит без предварительной записи с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.