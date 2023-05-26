Школу и детский сад достроят в этом году на Клинской улице в Ховрине

Новое здание детского сада переменной этажности построено по адресу Клинская улица 29. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 350 мест. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщили в столичном Департаменте строительства.

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Ещё один объект образования, учебный корпус, возводится по адресу: Клинская улица, владение 24. Строительство здания ведется на участке, прилегающем к действующей школе № 1474. Корпус предназначен для учащихся 8-11 классов.

— Завершаются работы по отделке фасадов здания учебного корпуса на 500 мест на улице Клинская в районе Ховрино. Полностью готовы монолитные конструкции здания, — говорит глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин.