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Школу и детский сад достроят в этом году на Клинской улице в Ховрине

Новое здание детского сада переменной этажности построено по адресу Клинская улица 29. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 350 мест. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщили в столичном Департаменте строительства.

Школу и детский сад достроят в этом году на Клинской улице в Ховрине
© Департамент строительства города Москвы

Ещё один объект образования, учебный корпус, возводится по адресу: Клинская улица, владение 24. Строительство здания ведется на участке, прилегающем к действующей школе № 1474. Корпус предназначен для учащихся 8-11 классов.

— Завершаются работы по отделке фасадов здания учебного корпуса на 500 мест на улице Клинская в районе Ховрино. Полностью готовы монолитные конструкции здания, — говорит глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2011 года в столице построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.Напомним, что в 2023 году планируем ввести в эксплуатацию 22 объекта образования на 9915 мест: 10 детский садов, 12 учебных корпусов и школ. Лидером по вводу станет Северный округ: здесь планируется ввести в эксплуатацию 10 образовательных объектов на более чем 4 тысячи мест: 5 детских садов, 4 учебных корпуса и школу на 1100 мест в районе Молжаниновский.

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