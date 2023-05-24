Дворец пионеров на Воробьевых горах планируют открыть осенью
Реконструкцию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируется завершить к осени 2023 года. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Уже год мы ведем реконструкцию Дворца пионеров. Решили не растягивать этот процесс и начали ремонт всех корпусов одновременно. Мы очень надеемся закончить к осени. Отреставрируем его в исходном виде», - сказала Ракова.
Она отметила, что территория рядом с дворцом будет благоустроена, а сам объект «заиграет всеми красками».