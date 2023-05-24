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Дворец пионеров на Воробьевых горах планируют открыть осенью

Реконструкцию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируется завершить к осени 2023 года. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дворец пионеров на Воробьевых горах планируют открыть осенью
© РИА Новости

«Уже год мы ведем реконструкцию Дворца пионеров. Решили не растягивать этот процесс и начали ремонт всех корпусов одновременно. Мы очень надеемся закончить к осени. Отреставрируем его в исходном виде», - сказала Ракова.

Она отметила, что территория рядом с дворцом будет благоустроена, а сам объект «заиграет всеми красками».

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