Москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

«По старой московской традиции пора выбрать цвета, которыми новые линии будут обозначены на схеме Московского метрополитена. Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро», — говорится в сообщении.