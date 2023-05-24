$80.17+0.2386.55+0.05

Москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро

Жители столицы могут проголосовать за одну из четырех комбинаций цветов, которыми обозначат строящиеся линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Голосование проходит на портале «Активный гражданин», сообщается в среду в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Москвичи могут выбрать цвета, которыми обозначат новые линии на схеме метро
© РИА Новости

«По старой московской традиции пора выбрать цвета, которыми новые линии будут обозначены на схеме Московского метрополитена. Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро», — говорится в сообщении.

Из публикации следует, что на выбор представлены четыре комбинации цветов: лиловый, лавандовый, песочный; изумрудный, графитовый, рубиновый; оливковый, сиреневый, медный; сиреневый, графитовый, песочный.

Мэр подчеркнул, что палитра цветов подобрана так, чтобы новые линии метро не сливались на схеме с действующими ветками.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий