Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького 24 июня

Общегородской выпускной традиционно состоится в Парке Горького 24 июня. Об этом в среду, 23 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Выпускной в этом году традиционно состоится в Парке Горького 24 июня. Мы видим очень большую заинтересованность ребят, у нас открыта электронная регистрация, — приводит слова заммэра ТАСС.

23 мая по всей Москве прошла череда последних звонков у выпускников. Каждый из них вспомнил те моменты, когда он пошел только в первый класс, участвовал в школьных мероприятиях, ездил на экскурсии с классом. Корреспондент «Вечерней Москвы» выясняла, как выпускники завершают учебный год и готовятся к предстоящим экзаменам.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности к проведению ЕГЭ в столице. Он отметил, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ. Еще семь организовали в московских больницах — для тех, кто проходит там лечение.