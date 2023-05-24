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Сергей Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства

В учебных центрах комплекса городского хозяйства готовят таких специалистов, как слесарей, сварщиков и газовщиков. Об этом в среду, 24 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства
© Вечерняя Москва

— Сегодня исполняется 50 лет Центру обучения «Мосводоканала» — крупнейшей водной компании страны. Обучение в Центре проходят все новые сотрудники, а опытные мастера повышают квалификацию, — пояснил глава города.

Учебные центры расположены на всех крупных предприятиях городского хозяйства. Среди них ПАО «МОЭК», где сотрудников обучают по более 80 программам, в том числе по работе с IT-технологиями, которые активно внедряются на предприятии.

Одной из самых почетных специальностей в городском хозяйстве является сварщик, к их подготовке которой «Мосгаз» уделяет пристальное внимание. Так, в январе началось строительство современного сварочного центра, где будут обучать специалистов «Мосгаза» и других предприятий, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Определиться с профессией студентам и ученикам старших классов помогут 25 мая в специализированном центре занятости «Моя карьера», где пройдет день вакансий.

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