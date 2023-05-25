Благоустройство дворов в Москве началось в полном объеме

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали благоустройство дворов во всех административных округах города. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, до конца 2023 года планируется благоустроить 1,6 тысячи дворовых территорий. Он отметил, что специалисты учтут пожелания жителей, связанные с освещением, детскими и спортивными площадками, а также новыми лавочками. Кроме того, в планы входит ремонт дорог и проездов.
— Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, поставим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки, — рассказал Бирюков.
Отдельное внимание уделят вопросам озеленения. Специалисты приведут в порядок газоны, а также высадят кусты и деревья.
Плановые работы по замене асфальтобетонного покрытия стартовали на проспекте Вернадского. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют порядка 300 тысяч квадратных метров асфальта.