Благоустройство дворов в Москве началось в полном объеме

— Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, поставим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки, — рассказал Бирюков.