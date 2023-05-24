Собянин: Центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Комфортную жизнь в столице обеспечивает почти 500-тысячный коллектив комплекса городского хозяйства. Среди них специалисты самых разных профессий: слесари, сварщики, электромонтеры, газовщики и представители десятков других рабочих специальностей. Осваивать новые технологии и поддерживать высокий уровень профессионализма им помогают специальные учебные центры, созданные на базе инженерных и коммунальных компаний.

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44 учебных направления Мосводоканала

В мае исполняется 50 лет Центру организации обучения АО «Мосводоканал». За это время учебно-курсовой комбинат стал инновационным образовательным подразделением компании. Ежегодно в центре обучаются более 10 тысяч сотрудников предприятия по 44 самым востребованным направлениям. Это и рабочие специальности (слесарь аварийно-восстановительных работ, машинист насосных установок), и дополнительная узкоспециальная подготовка. В центре обучают только работников Мосводоканала по специальностям, которые требуются предприятию. При приеме на работу сюда направляют даже опытных специалистов.

Мосводоканал — флагман отрасли, обеспечивающий чистой питьевой водой и надежным водоотведением фактически каждого десятого жителя нашей страны. На предприятии разрабатывается и внедряется новое оборудование, и это требует от сотрудников постоянного развития, расширения перечня компетенций и навыков.

Учебный центр Мосгаза

Одно из основных направлений кадровой и социальной политики АО «Мосгаз» — обеспечение безопасных и комфортных условий труда. Для этого выстроена эффективная система обучения и развития персонала на базе учебного центра, где можно усовершенствовать свои навыки работы, углубить уже имеющиеся знания или освоить новую профессию с нуля. Речь идет о специалистах в области эксплуатации и ремонта подземных газопроводов, обслуживания внутридомового газового оборудования, пожарной и промышленной безопасности и ряда других направлений.

По итогам успешной сдачи экзаменов выдаются свидетельства о присвоении профессии, удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке с правом вести профессиональную деятельность.

С 2018 по 2022 год программы учебного центра Мосгаза освоили более пяти тысяч человек.

Высокий профессионализм сварщиков

Сварщик — одна из важнейших профессий в городском хозяйстве. От того, насколько качественно выполнена сварка, во многом зависит безопасность городской среды.

В жилищно-коммунальном хозяйстве столицы работают около двух тысяч сварщиков. Штатные специалисты есть в составе Мосводоканала, Мосгаза, МОЭК, Мосэнерго, Гормоста, Москоллектора.

В акционерном обществе «Мосгаз» трудятся 280 сварщиков и 133 специалиста сварочного производства. На предприятии базируется высокотехнологичный роботизированный комплекс цифрового сканирования, резки и сварки стальных изделий и роботизированный комплекс по плазменной резке и сварке трубных заготовок для газовых котельных. В 2021 году здесь внедрили технологию плазменной резки, которая позволяет проводить точную и высококачественную резку на высоких скоростях.

Сварщики Мосгаза ежегодно показывают и доказывают свой профессиональный уровень на городских, федеральных и международных соревнованиях. Специалисты выигрывали конкурсы «Московские мастера» и Arc Cup International Welding Competition, а также завоевывали на них призовые места.

В 2018 году на базе АО «Мосгаз» открылся аттестационный пункт специалистов сварочного производства по системе Национального агентства контроля сварки. За пять лет работы там аттестовали более 1700 сварщиков.

В январе этого года началось строительство сварочного центра, в котором будут проходить обучение специалисты АО «Мосгаз» и других предприятий комплекса городского хозяйства Москвы. Мастера смогут улучшить свои профессиональные навыки на цифровом роботизированном сварочном комплексе для выполнения работ любой сложности с высокой точностью и производительностью.

Инновации ПАО «Россети Московский регион»

Сотрудники ПАО «Россети Московский регион» могут на базе учебного центра повысить квалификацию по нескольким программам. Одна из основных — технология ремонта воздушных линий электропередачи 6–10 киловольт — позволяет проводить работы под напряжением без отключения потребителей от электроснабжения. Развитие этой технологии повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. Персонал ПАО «Россети Московский регион» успешно выполняет такие работы.

Главная база практической подготовки персонала находится в Балашихе. Полигон «Горенки» оснащен учебными классами и открытыми площадками с современным электротехническим оборудованием. Кроме того, там установлены уникальные стенды, которые моделируют в реальном времени наиболее опасные ситуации при работе в действующих электроустановках.

ИТ-технологии ПАО «МОЭК»

В 2015 году открылся учебный центр ПАО «МОЭК», где для работников предприятия организовано обучение более чем по 80 программам основного профессионального обучения. Здесь же получают дополнительное профобразование уже состоявшиеся специалисты. Для них предусмотрена теоретическая и практическая подготовка, в том числе на современных тренажерах. Кроме того, сотрудников обучают работе по проектам «Мобильный обходчик», «Диспетчеризация», «Смарт-технология определения утечек». В них активно применяются ИТ-технологии. Например, датчики системы диспетчеризации и смарт-технологии обнаружения утечек собирают информацию с теплоснабжающего оборудования, программа ее анализирует и выдает сведения о нарушениях в работе. А в проекте «Мобильный обходчик» используются современные тепловизоры, приборы вибродиагностики, планшет с онлайн-доступом к общей базе данных.