$80.17+0.2386.55+0.05

Более 550 велопарковок организовали рядом с популярными местами в столице

Рядом с популярными местами в столице появилось более 550 велопарковок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Более 550 велопарковок организовали рядом с популярными местами в столице
© РИА Новости

«Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. <...> На новых велопарковках можно оставить более 1 тыс. 300 велосипедов или 2 тыс. 700 самокатов. Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, велопарковки организованы, в частности, около станций метро «Сокольники», «ВДНХ», «Проспект Мира», «Парк культуры», «Киевская», «Савеловская».

В Дептрансе пояснили, что при выборе места для размещения новых велопарковок анализируют «точки притяжения» велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, мониторя активность использования существующей велоинфраструктуры, а также рассматривают предложения от жителей и организаций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий