Более 550 велопарковок организовали рядом с популярными местами в столице

«Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. <...> На новых велопарковках можно оставить более 1 тыс. 300 велосипедов или 2 тыс. 700 самокатов. Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», - говорится в сообщении.