Более 550 велопарковок организовали рядом с популярными местами в столице
Рядом с популярными местами в столице появилось более 550 велопарковок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. <...> На новых велопарковках можно оставить более 1 тыс. 300 велосипедов или 2 тыс. 700 самокатов. Велосипедная инфраструктура в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, велопарковки организованы, в частности, около станций метро «Сокольники», «ВДНХ», «Проспект Мира», «Парк культуры», «Киевская», «Савеловская».
В Дептрансе пояснили, что при выборе места для размещения новых велопарковок анализируют «точки притяжения» велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, мониторя активность использования существующей велоинфраструктуры, а также рассматривают предложения от жителей и организаций.