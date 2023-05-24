Собянин предложил москвичам выбрать цвета новых веток метро

Сергей Собянин объявил о запуске голосования за цвета новых линий метро в «Активном гражданине»
В недалеком будущем в столице откроются три новые линии метро, поэтому пора выбрать цвета, которыми они будут обозначены на схеме Московского метрополитена. Об этом в среду, 24 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди строящихся веток Бирюлевская линия метро, Рублево-Архангельская и Троицкая.
— Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро, — отметил мэр.
Палитра предлагаемых цветов была подобрана так, чтобы новые ветки не сливались на схеме со старыми линиями метро. Так, москвичам предлагается четыре комбинации цветов и оттенков: лиловый, лавандовый, песочный; изумрудный, графитовый, рубиновый; оливковый, сиреневый, медный; сиреневый, графитовый, песочный.
Проголосовать можно будет на сайте проекта «Активный гражданин», написал Собянин в своем блоге.Специалисты протянут метро до Троицка через пять–шесть лет. Данная линия является самым протяженным радиусом Москвы, который пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Троицк» — это 40 километров и 17 станций.