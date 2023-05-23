Синоптик спрогнозировал дождливую неделю в Москве

«Особенно много их будет в предстоящую среду и пятницу. Завтра в столице +20...+21 °С. В четверг на один-два градуса теплее. Самым тёплым днём этой недели будет пятница — около +23...+24 °С. В субботу в столичный регион перетечёт холодный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, +18...+19 °С, а в воскресенье ещё на несколько градусов холоднее, но в понедельник снова +20 °С», — рассказал Леус.