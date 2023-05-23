$80.17+0.2386.55+0.05

Синоптик Леус спрогнозировал дождливую неделю в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

Синоптик спрогнозировал дождливую неделю в Москве
© РИА Новости

«На нынешней неделе продолжится постепенное повышение температуры, однако какой-то заметной жары в столичном регионе не ожидается», — заметил он.

По словам синоптика, практически каждый день до конца рабочей недели возможны кратковременные дожди, временами с грозами.

«Особенно много их будет в предстоящую среду и пятницу. Завтра в столице +20...+21 °С. В четверг на один-два градуса теплее. Самым тёплым днём этой недели будет пятница — около +23...+24 °С. В субботу в столичный регион перетечёт холодный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, +18...+19 °С, а в воскресенье ещё на несколько градусов холоднее, но в понедельник снова +20 °С», — рассказал Леус.

Ранее Минтранс Московской области обратился к автолюбителям с призывом не превышать скорость и соблюдать ПДД в дождливую погоду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий