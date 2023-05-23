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Москвичей пригласили отпраздновать День Нерпенка в столичном зоопарке

Посетители Детского зоопарка 25 мая смогут поучаствовать в игре, посвященной празднованию Дня Нерпенка. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Москвичей пригласили отпраздновать День Нерпенка в столичном зоопарке
© Вечерняя Москва

Отмечается, что в этот день с 13:00 до 17:00 на площадке Информцентра пройдет ряд мероприятий. Гости смогут во время игры собрать паззлы и познакомиться с нерпятами, предотвратить загрязнение озера Байкал, создать плакаты против браконьерства, а также слепить своего собственного зверька.

— Посещение по входному билету в Московский зоопарк, — пишет Telegram-канал «Московский зоопарк».

19 мая сотрудники Калининградского зоопарка сообщили о передаче самки балтийского тюленя столичным коллегам. Животное было спасено в возрасте одного месяца на пляже в Светлогорске. Отмечалось, что у нее был дефицит веса в 65 процентов.

Во время реабилитации специалисты пришли к выводу, что самку тюленя невозможно вернуть в естественную среду обитания. Из-за наличия в Калининградском зоопарке двух взрослых особей было принято решение передать зверя в Москву.

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