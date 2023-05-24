Расписание электричек семи направлений МЖД изменится в конце мая и летом

В конце мая и в летние месяцы изменится расписание поездов Киевского, Горьковского, Казанского, Курского, Рижского, Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«Продолжаем обновлять инфраструктуру Мосузла. Без корректировок в расписании не обойтись. Рассказываем о работах в конце мая и июне. Для запуска МЦД-4 продолжаем путевое развитие конечных станций «Апрелевка», «Железнодорожная», а также «Москва-Пассажирская-Киевская», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе пояснили, что на Киевском направлении до 4 июня выведут из расписания ряд поездов, некоторые составы будут следовать по укороченному маршруту. До 14 августа отменят часть электропоездов между станциями «Солнечная», «Новопеределкино» и «Москва-Пассажирская-Киевская» в связи со строительством парка отстоя и экипировки диаметральных поездов на станции «Солнечная».

На Горьковском направлении в выходные 3 и 4 июня на нескольких участках выведут из расписания ряд поездов, часть перенаправят в Балашиху. С 28 мая по 30 июня в ночные часы некоторые электрички проследуют без остановок на платформах «Никольская», «Салтыковская», «Кучино» и «Ольгино».

Кроме того, для будущего МЦД-3 на станции «Москва-Пассажирская-Казанская» переключат третий и четвертый главные пути на постоянное местоположение. В связи с этим на Казанском направлении с 27 мая по 10 июля ряд поездов выведут из расписания.

На действующем МЦД-2 проводится капитальный ремонт на перегоне «Люблино-Сортировочное» - «Москва-Товарная-Курская». Из-за этого на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 в выходные мая и июня значительно увеличатся интервалы движения; в будние дни в ночные часы некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, часть - выведут из графика.

На Ярославском направлении будут отремонтированы пути на перегоне Лосиноостровская - Москва. Для проведения работ с 10:00 27 мая до 7:00 28 мая отменены несколько поездов на участках от Москвы до Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах «Москва-3», «Маленковкая», «Яуза», «Лось», «Перловская» и «Тайнинская».