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1 час назад

Москвичам пообещали позднее метеорологическое лето

Москва24

Теплую вторую половину этой недели может аннулировать похолодание на выходных, а метеорологическое лето начнется с опозданием в этом году. На протяжении всего мая сохранится отрицательная температурная аномалия, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Москвичам пообещали позднее метеорологическое лето
Фото: Москва24Москва24

"Когда же в Москву придет метеорологическое лето 2023 года? Вполне возможно, что средняя температура воздуха дня сегодняшнего уже преодолеет отметку в +15°, но этот процесс не только должен стать устойчивым, но и должна накопиться некая положительная сумма температур, превышающих 15-градусную отметку", – подчеркнули синоптики.

По их словам, 24 мая ожидается температура выше плюс 15 градусов. Ночь прогнозируется теплой с плюс 13 градусами. В четверг, 25 мая, столбики термометров будут показывать от плюс 21 до плюс 23 градусов. Однако в этот день могут быть грозовые дожди, предупредили метеорологи.

"Апогеем этой небольшой череды "летних" дней станет пятница, когда воздух прогреется до +22…+24°, при этом, стараниями южного циклона, будет довольно дождливо и вновь прошумят грозы", – указали они.

В субботу, 27 мая, температура опустится до плюс 17–19 градусов, а 28 мая похолодание достигнет максимума в плюс 15 градусов. В ночь на 29 мая жителей столицы ожидает температура около плюс 5–7 градусов. Однако такая погода окажется недолгой, и уже 29 мая столбики термометров начнут подниматься до плюс 20 градусов.

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