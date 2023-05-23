Москвичам пообещали позднее метеорологическое лето

Теплую вторую половину этой недели может аннулировать похолодание на выходных, а метеорологическое лето начнется с опозданием в этом году. На протяжении всего мая сохранится отрицательная температурная аномалия, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Фото: Москва24 Москва24

"Когда же в Москву придет метеорологическое лето 2023 года? Вполне возможно, что средняя температура воздуха дня сегодняшнего уже преодолеет отметку в +15°, но этот процесс не только должен стать устойчивым, но и должна накопиться некая положительная сумма температур, превышающих 15-градусную отметку", – подчеркнули синоптики.

По их словам, 24 мая ожидается температура выше плюс 15 градусов. Ночь прогнозируется теплой с плюс 13 градусами. В четверг, 25 мая, столбики термометров будут показывать от плюс 21 до плюс 23 градусов. Однако в этот день могут быть грозовые дожди, предупредили метеорологи.

"Апогеем этой небольшой череды "летних" дней станет пятница, когда воздух прогреется до +22…+24°, при этом, стараниями южного циклона, будет довольно дождливо и вновь прошумят грозы", – указали они.