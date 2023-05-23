Китайские инвесторы вложили в экономику Москвы более $900 млн

Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в Москву из Китая превысил $900 млн, половина всех инвестиций пришлась на строительство. Об этом в рамках Российско-китайского бизнес-форума сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По состоянию на 2022 год китайские инвесторы вложили в экономику Москвы $910 млн. Почти половина всех инвестиций пришлась на строительство и прочие операции с недвижимостью. Еще треть от общей суммы инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность, а более 16% - на промышленность", - сказал Ефимов.

Видео дня

Он напомнил, что на территории Москвы ведут дистрибьюторскую, коммерческую и научно-исследовательскую деятельность компании с участием китайского капитала. Они представлены в таких отраслях, как строительство, энергетика, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов.

Кроме того, резиденты ОЭЗ могут значительно снизить региональную налоговую нагрузку: обнулить платежи по налогу на имущество и транспортному налогу. В качестве меры поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок. Например, на территории ОЭЗ появится завод по производству сим-карт компании "Исткомпис РУС". Ее основной акционер - китайская компания Eastcompeace Technology, которой принадлежит более 80% акций, добавили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.