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Китайские инвесторы вложили в экономику Москвы более $900 млн

Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в Москву из Китая превысил $900 млн, половина всех инвестиций пришлась на строительство. Об этом в рамках Российско-китайского бизнес-форума сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Китайские инвесторы вложили в экономику Москвы более $900 млн
© ТАСС

"По состоянию на 2022 год китайские инвесторы вложили в экономику Москвы $910 млн. Почти половина всех инвестиций пришлась на строительство и прочие операции с недвижимостью. Еще треть от общей суммы инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность, а более 16% - на промышленность", - сказал Ефимов.

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Он напомнил, что на территории Москвы ведут дистрибьюторскую, коммерческую и научно-исследовательскую деятельность компании с участием китайского капитала. Они представлены в таких отраслях, как строительство, энергетика, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов.

Кроме того, резиденты ОЭЗ могут значительно снизить региональную налоговую нагрузку: обнулить платежи по налогу на имущество и транспортному налогу. В качестве меры поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок. Например, на территории ОЭЗ появится завод по производству сим-карт компании "Исткомпис РУС". Ее основной акционер - китайская компания Eastcompeace Technology, которой принадлежит более 80% акций, добавили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В Шанхае 23 мая проходит Российско-китайский бизнес-форум. В рамках форума пройдет пленарное заседание с участием Михаила Мишустина, ряд тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, также запланировано взаимодействие в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества, и отдельные В2В-встречи.

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