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Стартовал проект по развитию сайта Мосприроды на платформе «Город идей»

Участники проекта «Город идей» смогут предложить идеи по развитию сайта в рамках первого этапа, который продлится с 23 по 25 мая. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Стартовал проект по развитию сайта Мосприроды на платформе «Город идей»
© сайт мэра Москвы

В ходе обсуждений горожане расскажут, какими сервисами и разделами сайта Мосприроды они пользуются чаще всего, а также поделятся мнением, насколько удобно пользоваться сайтом и какую информацию стоит публиковать в социальных сетях ведомства. Лучшие идеи пройдут через голосование 28 и 29 мая, сообщает сайт мэра Москвы.

Более 10 тысяч человек приняли участие в проекте «Детский отдых», который проводился с 21 по 27 марта на платформе «Город идей». Отмечается, что все идеи будут реализованы в лагерях до 2025 года.

В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Посетители занятий смогут научиться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных. Помогать им в этом будут специалисты ГПБУ «Мосприрода».

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