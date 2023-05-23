Стартовал проект по развитию сайта Мосприроды на платформе «Город идей»

Участники проекта «Город идей» смогут предложить идеи по развитию сайта в рамках первого этапа, который продлится с 23 по 25 мая. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

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В ходе обсуждений горожане расскажут, какими сервисами и разделами сайта Мосприроды они пользуются чаще всего, а также поделятся мнением, насколько удобно пользоваться сайтом и какую информацию стоит публиковать в социальных сетях ведомства. Лучшие идеи пройдут через голосование 28 и 29 мая, сообщает сайт мэра Москвы.

Более 10 тысяч человек приняли участие в проекте «Детский отдых», который проводился с 21 по 27 марта на платформе «Город идей». Отмечается, что все идеи будут реализованы в лагерях до 2025 года.