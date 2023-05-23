Более 30 детских садов и школ построят в Новой Москве за 2023 год

"С начала года мы уже ввели в эксплуатацию четыре детских сада и две школы. Всего же в новых округах столицы в этом году планируется ввести в строй 15 детских садов на 3,5 тыс. мест и 16 общеобразовательных школ на 11 тыс. мест. <...> Значительный вклад в обеспечение новостроек детскими садами и школами вносят инвесторы, в рамках своих проектов застройки территорий. Так, в этом году на их долю придется 18 образовательных зданий, а за счет бюджета будет построено 13 объектов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства правительства столицы.