16 тыс. пешеходных переходов разметили в Москве за месяц

«Нанесение разметки на пешеходных переходах находится на особом контроле. От того, насколько четко видна «зебра», напрямую зависит безопасность пешеходов. Работы стартовали в конце апреля, после установления постоянных положительных температур воздуха. В настоящее время разметили уже около 16 тыс. пешеходных переходов при общем плане более чем в 23 тыс.», - сказал Бирюков.