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Около 16 тыс. пешеходных переходов разметили в Москве за месяц

В столице за месяц обновили разметку приблизительно на 16 тыс. пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

16 тыс. пешеходных переходов разметили в Москве за месяц
© ТАСС

«Нанесение разметки на пешеходных переходах находится на особом контроле. От того, насколько четко видна «зебра», напрямую зависит безопасность пешеходов. Работы стартовали в конце апреля, после установления постоянных положительных температур воздуха. В настоящее время разметили уже около 16 тыс. пешеходных переходов при общем плане более чем в 23 тыс.», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в первую очередь разметку обновляют возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.

«При нанесении разметки используются материалы отечественных производителей - в частности, термопластик. Его главное преимущество - высокая прочность. Благодаря этому полосы долго не стираются. На регулируемых пешеходных переходах наносится белая «зебра», а на нерегулируемых - бело-желтая», - пояснил Бирюков.

По словам заместителя мэра, работы чаще всего проводят в ночное время, чтобы не мешать движению.

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