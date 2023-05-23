$79.94+0.0386.50+0.22

Проект «Экскурсии в метро» перезапустили в Москве

В столице снова заработал проект «Экскурсии в метро», который знакомит горожан с историей и культурой Московского метрополитена. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра города, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Проект «Экскурсии в метро» перезапустили в Москве
© Вечерняя Москва

Целью создания единой площадки стало намерение упорядочить деятельность экскурсоводов. На сайте проекта пользователи смогут найти всех гидов, которые проводят экскурсии в метро, передает Telegram-канал «Дептрас Москвы».

Стали известны самые популярные станции Большой кольцевой линии метро по количеству поездок в рабочий день. Наиболее востребованными среди пассажиров стали пункты «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 170 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», чтобы выбрать лучший дизайн для новых станций БКЛ метро.

БКЛ работает уже два месяца. Красотой новых станций восхищаются не только москвичи, но и иностранцы. О самых необычных станциях БКЛ, а также об интересных местах, расположенных рядом с ними, — в материале «Вечерней Москвы».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий