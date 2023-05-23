Проект «Экскурсии в метро» перезапустили в Москве

В столице снова заработал проект «Экскурсии в метро», который знакомит горожан с историей и культурой Московского метрополитена. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра города, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Целью создания единой площадки стало намерение упорядочить деятельность экскурсоводов. На сайте проекта пользователи смогут найти всех гидов, которые проводят экскурсии в метро, передает Telegram-канал «Дептрас Москвы».

Стали известны самые популярные станции Большой кольцевой линии метро по количеству поездок в рабочий день. Наиболее востребованными среди пассажиров стали пункты «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 170 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», чтобы выбрать лучший дизайн для новых станций БКЛ метро.