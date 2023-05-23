Почти 670 млрд руб. заработали самозанятые москвичи с 2019 года

Самозанятые жители столицы с 1 января 2019 года, когда начал действовать налог на профессиональный доход, заработали к 1 апреля 2023 года почти 670 млрд руб., в бюджет столицы было переведено за этот период около 16 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Доход московских самозанятых с начала действия налогового режима 1 января 2019 года по 1 апреля 2023 года достиг почти 670 млрд руб., из этой суммы свыше 71 млрд руб. они заработали в январе-марте 2023 года», - цитируют в сообщении заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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По его словам, с 2019 года, когда в Москве начал действовать налог на профессиональный доход, самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 млрд руб. «На 1 апреля 2023 года в столице работали 1,3 млн плательщиков налога на профессиональный доход - это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За три месяца этого года количество самозанятых в Москве увеличилось на 67,4 тыс. человек», - сказал он.

В тексте отмечается, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство. «В I квартале 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,2 млрд руб. - на 27% больше, чем в январе-марте 2022 года», - добавила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, чей комментарий также приводится в сообщении.

Она сообщила, что также за этот период самозанятые выдали клиентам 24,2 млн чеков - почти на 40% больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 9% - до 2 тыс. 882 руб.

«Самозанятость - устойчивый тренд современного рынка труда, который не теряет актуальности последние несколько лет. Это гибкий формат занятости, который позволяет реализовать себя в разных сферах: от информационных технологий и креативной индустрии до онлайн-торговли на маркетплейсах, которая сейчас особенно популярна. Мы помогаем горожанам, которые хотят реализовать свои предпринимательские инициативы, не просто зарегистрировать самозанятость, а оценить и развить управленческие навыки, составить бизнес-план, найти первых клиентов, а также поддерживаем москвичей на начальных этапах ведения собственного дела. Более 35 тыс. горожан оформили самозанятость или открыли свое дело с начала 2020 года при нашей поддержке», - приводятся в тексте слова первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой.