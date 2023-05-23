Москва выставит на торги помещение на западе столицы

Город планирует выставить на торги помещение на западе столицы. Его площадь составит более 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал министр правительства Москвы , руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман .

По его словам, здание, в котором оно находится, расположено на углу Ярцевской и Ельнинской улиц.

— В ближайшее время город выставит на торги помещение с витринными окнами, расположенное на первом этаже жилого дома 27, корпуса 1 на Ярцевской улице, — рассказал Гаман.

Министр также уточнил, что объект имеет три отдельных входа. Владелец помещения сможет использовать его на свое усмотрение. К примеру, разместить там точку сферы услуг, магазин или офис. Здание имеет доступную транспортную и пешеходную инфраструктуру, кроме того, оно расположено недалеко от лесопарков и Гребного канала. Рядом находятся две станции метро — «Молодежная» Арбатско-Покровской линии и Рублевское шоссе, сообщил сайт мэра Москвы.