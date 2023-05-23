Москву накроет сильный туман до утра 23 мая

Главное управление МЧС России по Москве предупредило москвичей о том, что до утра вторника город будет окутан туманом с видимостью 100-500 метров.

© Мир24

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 утра 23 мая местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Водителям посоветовали не превышать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать обгонов.