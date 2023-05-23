Прогноз погоды: Москву накроет сильный туман до утра 23 мая
Главное управление МЧС России по Москве предупредило москвичей о том, что до утра вторника город будет окутан туманом с видимостью 100-500 метров.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 утра 23 мая местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
Водителям посоветовали не превышать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать обгонов.
В понедельник, 22 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за половину суток выпало 20% месячной нормы осадков. Он отметил, что это самый высокий показатель по столичному региону.