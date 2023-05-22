В Москве за полдня выпало 20% месячной нормы осадков

За последние 12 часов в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На базовой столичной метеостанции ВДНХ за 12 часов в осадкомер попало 12 миллиметров дождя при месячной норме 61 миллиметр, — заявил он.

Такое количество стало самым высоким показателем по всему столичному региону, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

С 22 по 23 мая в отдельных районах Москвы может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Метеоролог отметила, что самыми неблагоприятными днями будут пятница и суббота.