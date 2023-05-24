В Музее Победы пройдет выставка «Утраченное детство»

В Музее Победы пройдет художественная выставка «Утраченное детство». Она приурочена ко Дню защиты детей и откроется 30 мая. Об этом в среду, 24 мая сообщила пресс-служба музея.

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В ходе выставки представят работы на тему военного детства. Посетители выставки увидят более 50 полотен из фондов Музея Победы. Кроме того, будут представлены скульптуры Олега Закоморного из личной коллекции художника. Также в экспозицию вошли произведения, которые написали в годы войны и после окончания Великой Отечественной.

— Художники-фронтовики и художники-дети войны оставили нам живописную летопись своих историй. Выставка показывает мир ребенка времен войны — и эта единая картина создана непосредственными свидетелями и участниками тех событий, — отмечает куратор выставки, заведующая отделом художественных проектов Музея Победы Нина Забаровская.

Так, последние дни мирного неба и первые месяцы войны, узники концлагерей, дети Сталинграда, блокадного Ленинграда, юные партизаны и подвиги детей войны — все эти истории вошли в летопись-выставку «Утраченное детство». На мероприятии представят работы, которые выполнили Екатерина Зернова в 1942-1943 годах в эвакуации, картины из цикла «Дети войны» Алексея Жабского, написанные автором по детским воспоминаниям и многие другие.