Посвященный столетию баскетбольного клуба ЦСКА лайнер запустили по Москве-реке
Лайнер, посвященный столетию баскетбольного клуба ЦСКА, в понедельник запустили по Москве-реке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.
В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Отходит лайнер с Северного речного вокзала. Гостями станут игроки и легенды ЦСКА, с которыми болельщики смогут пообщаться. Также на корабле выставлены трофеи и награды армейской команды.
Баскетбольный клуб ЦСКА 8 раз выигрывал Евролигу, становился 24-кратным чемпионом СССР и 27-кратным чемпионом России.