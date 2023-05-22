Посвященный столетию баскетбольного клуба ЦСКА лайнер запустили по Москве-реке

Лайнер, посвященный столетию баскетбольного клуба ЦСКА, в понедельник запустили по Москве-реке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Отходит лайнер с Северного речного вокзала. Гостями станут игроки и легенды ЦСКА, с которыми болельщики смогут пообщаться. Также на корабле выставлены трофеи и награды армейской команды.