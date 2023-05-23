В Москве установят указатели к объектам, связанным с историей освоения Арктики

В Москве установят указатели к 16 объектам, связанным с историей освоения Арктики. Таблички подскажут путь к мемориальным доскам исследователей Георгия Ушакова и Владимира Русанова, дому полярников, памятнику Фритьофу Нансену. На указателях разместят QR-коды, перейдя по которым можно будет больше узнать о летчиках, моряках и командирах экспедиций.

© Mos.ru

29 городских указателей и 106 информационных полей появится в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах.

Ранее в городской навигационной среде увековечили имена летчиков-испытателей Георгия Байдукова, Валерия Чкалова, полярного исследователя Отто Шмидта, исследователя Арктики Ивана Папанина и других героев освоения Севера.

Единая система навигации создается в столице с 2014 года, это важная составляющая комфортной городской среды. Все навигационные элементы — домовые и городские указатели, информационные поля — соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.