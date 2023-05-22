Пассажир оставил переноску с кошкой в зоне вылета столичного аэропорта

Пассажир оставил переноску с кошкой в зоне вылета в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По информации канала, хозяин бросил животное в терминале «В» перед вылетом. Кошку осмотрели и накормили ветврачи. Сейчас животное чувствует себя нормально.

Питомца временно взял на передержку один из работников аэропорта. Однако, если хозяин животного не найдется, кошку отправят в приют, говорится в сообщении.