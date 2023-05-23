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Более 300 нетрезвых водителей задержали в Москве на прошедших выходных

В Москве с 19 по 21 мая поймали более 300 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции во вторник, 22 мая.

Более 300 нетрезвых водителей задержали в Москве на прошедших выходных
© ТАСС

Ведомство проводило рейд «Нетрезвый водитель». 334 человека задержали за пьяное вождение. У 57 из них доказали состояние алкогольного опьянения. 86 граждан направлены на медицинское освидетельствование, а еще 175 водителей отказались от процедуры.

При этом 16 человек задержали по признакам преступления, предусмотренного статьей «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В результате рейда полицейские поймали больше пьяных водителей, чем за предыдущие пять дней. Ведомство сообщало, что с 15 по 19 мая на дорогах столицы пресекли 242 случая вождения в нетрезвом виде.

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