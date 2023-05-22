$79.94+0.0386.50+0.22

Найдена самая дешевая съемная «однушка» в Москве

В мае 2023 года самую дешевую однокомнатную квартиру в Старой Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Наиболее бюджетные варианты съемного жилья в столице нашли аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

Найдена самая дешевая съемная «однушка» в Москве
© Unsplash

Речи идет об «однушке» площадью 39 квадратных метров в районе Южное Бутово, в пешей доступности от станции метро «Улица Горчакова». Квартира находится на втором этаже десятиэтажного панельного дома. В ней выполнен косметический ремонт, а также есть необходимая для жизни мебель и техника.

Второе место среди самых дешевых вариантов для аренды в столице занимает однокомнатная квартира на улице Чечулина, в 10 минутах на транспорте от станции метро «Новогиреево». Квартира площадью 38 «квадратов» расположена на девятом этаже, заехать в нее можно за 26 тысяч рублей в месяц. Будущим квартирантам оставят бытовую технику, кухонный гарнитур и прочую мебель.

Третью строчку занимает однокомнатная квартира за 27 тысяч рублей в месяц. Она находится на Чусовской улице, в 15 минутах пешком от станции метро «Щелковская». Жилье площадью 33 «квадрата» расположено на верхнем этаже девятиэтажного дома. Внутри проведен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника.

В топ-пять также вошли квартира площадью 30 «квадратов» рядом со станцией метро «Перово» (28 тысяч рублей в месяц) и квартира площадью 40 «квадратов» недалеко от станции метро «Бабушкинская» (29 тысяч рублей в месяц).

Ранее стали известны самые популярные районы для аренды жилья в Москве. Лидером рейтинга оказался район Марьино — на него приходится около девяти процентов спроса. Второе место по популярности занимает Пресненский район — на него приходится семь процентов запросов. Замыкает первую тройку район Кузьминки с долей спроса шесть процентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий