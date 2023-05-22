Синоптик дал прогноз на последние дни мая

О прохладной погоде в последние дни мая москвичей предупредил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Метеоролог рассказал, что к четвергу, 25 мая, в городе ожидается до плюс 25 градусов тепла. Однако с пятницы, 26 мая, температура вновь опустится до плюс 20 градусов.

По словам специалиста, такая температура станет аномально низкой для конца весны. При этом он добавил, что прохлада и дожди снизят вероятность возникновения пожаров в Московской области.