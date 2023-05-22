Собянин рассказал о начале производства банкоматов в Москве

Сергей Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве. Он заявил, что их серийный выпуск был налажен в индустриальном парке "Руднево".

© Телеграм-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

По словам мэра, производителем является столичная группа компаний BFS.

"Производственная мощность предприятия составляет до 15 тысяч банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка. Компания уже получила предзаказы на 7 тысяч банкоматов", – уточнил он на своем сайте.

Градоначальник отметил, что одно из преимуществ продукции заключается в независимости от иностранных компаний. Так, из более 800 компонентов банкомата 80% составляет российское производство.

"Функционал устройств позволяет осуществлять все привычные операции. Банкоматы могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Наличие биометрической камеры позволит выполнять ряд операций без использования карт", – рассказал Собянин.

Он добавил, что технологическая линия производства была размещена на 5,5 тысячах квадратных метров. В нее входит 11 постов финальной сборки и 9 постов тестирования.

На заводе будет сформировано не менее 70 рабочих мест, резюмировал мэр.