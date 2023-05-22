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Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве

Сергей Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве. Он заявил, что их серийный выпуск был налажен в индустриальном парке "Руднево".

Собянин рассказал о начале производства банкоматов в Москве
© Телеграм-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

По словам мэра, производителем является столичная группа компаний BFS.

"Производственная мощность предприятия составляет до 15 тысяч банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка. Компания уже получила предзаказы на 7 тысяч банкоматов", – уточнил он на своем сайте.

Градоначальник отметил, что одно из преимуществ продукции заключается в независимости от иностранных компаний. Так, из более 800 компонентов банкомата 80% составляет российское производство.

"Функционал устройств позволяет осуществлять все привычные операции. Банкоматы могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Наличие биометрической камеры позволит выполнять ряд операций без использования карт", – рассказал Собянин.

Он добавил, что технологическая линия производства была размещена на 5,5 тысячах квадратных метров. В нее входит 11 постов финальной сборки и 9 постов тестирования.

На заводе будет сформировано не менее 70 рабочих мест, резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что компания "Цифровые технологии безопасности", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", создаст новый цех по выпуску печатных плат. Объект находится на площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. Мосгосстройнадзор уже передал разрешение на ввод эксплуатацию нового производственного комплекса.

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