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Названа стоимость поездки в столичном метро в СССР

В Москве в 60-годах пассажиры метро расплачивались «пятаками», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Названа стоимость поездки в столичном метро в СССР
© Мослента

Поначалу москвичи проходили в подземку по бумажным билетам, а позднее — по жетонам. После денежной реформы в 1961-году одна поездка на метро обходилась в пять копеек. Два года спустя появился первый абонемент, который действовал три месяца и стоил три рубля.

Горожанам напомнили, что сейчас доступно много способов оплаты проезда в столичном метро. Это можно сделать «Тройкой» или «Единым», банковской картой, телефоном с операционной системой Android с NFC c загруженной картой «Мир», с помощью системы быстрых платежей в кассах БКЛ и биометрии.

Ранее москвичам перечислили лайфхаки по экономии на поездках в метро.

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