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«Ночь в музее» в Москве посетили 677 тыс. человек

В акции «Ночь в музее» в Москве приняли участие 677 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ночь в музее» в Москве посетили 677 тыс. человек
© ТАСС

По его словам, вечером 20 мая работали больше 200 музеев и выставочных залов города. Часть из них участвовали в акции впервые, в том числе Музей морского флота, Музей истории медицины МГМСУ имени Евдокимова. В музеях, библиотеках, старинных усадьбах состоялись экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами.

Музей Москвы организовал на Хохловской площади открытые лекции и экскурсии по соседним улицам, во дворе главного здания на Зубовском бульваре состоялся концерт и был представлен спектакль. Музей транспорта Москвы провел музейное ралли, в котором участвовал 21 экипаж ретроавтомобилей, они проехались от ВДНХ до музея-заповедника «Царицыно».

Москвичи принимали участие в акции также онлайн. Трансляции из музеев набрали почти полмиллиона просмотров.

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