«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве до вечера понедельника
В столице до 21:00 понедельника, 22 мая, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Желтый - погода потенциально опасна. Гроза. Период предупреждения - до 21:00 22 мая», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Подмосковье объявлено аналогичное предупреждение, а также до 21:00 среды, 24 мая действует предупреждение о «желтом» уровне из-за высокой пожарной опасности.