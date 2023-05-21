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«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве до вечера понедельника

В столице до 21:00 понедельника, 22 мая, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
© РИА Новости

«Желтый - погода потенциально опасна. Гроза. Период предупреждения - до 21:00 22 мая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Подмосковье объявлено аналогичное предупреждение, а также до 21:00 среды, 24 мая действует предупреждение о «желтом» уровне из-за высокой пожарной опасности.

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