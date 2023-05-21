$79.91-0.1386.28-0.22

Москвичам рассказали об интересных трамвайных маршрутах над реками столицы

В столице действуют 18 трамвайных маршрутов, которые пересекают две известнейшие реки города — Москву-реку и Яузу. Интересные места на пути следования в воскресенье, 21 мая, представили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичам рассказали об интересных трамвайных маршрутах над реками столицы
© Вечерняя Москва

Из широких окон трамваев «Витязь» можно полюбоваться на виды Москвы. Маршруты проходят по 11 мостам и сквозь один тоннель.

Например, жители и гости столицы могут проехать на трамвае № 17, который пересекает 1-й Ростокинский мост над рекой Яузой. Еще один красивый вид на Москву-реку откроется пассажирам трамваев № 10, 15, 21 и 30, проходящих по Строгинскому мосту.

По Тушинскому тоннелю под каналом имени Москвы проходит трамвай № 6. Полюбоваться видом на Москву-реку также можно на Большом Устьинском мосту, где курсируют трамваи № А, 3, 39, и Новоспасском мосту, воспользовавшись трамваями № А и 38. По Лефортовскому мосту над Яузой следуют трамваи № 4, 37, 43, 50.

На сегодняшний день трамвайная сеть столицы достигает более 400 километров одиночного пути. Многие маршруты пролегают вблизи парков, прудов, пересекают реки, проходят сквозь леса, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Возрождение столичного трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы города, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий