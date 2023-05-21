Школьников приняли в пионеры на Красной площади

— Друзья, сегодня главная площадь страны принимает пионеров, прекрасный отряд тех, кто готов принять свою первую клятву на верность нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов. Я не просто приветствую вас, но и благодарю и ваших родителей, и учителей, воспитателей, вожатых за то, что вы верны самым славным традициям великой советской эпохи, — обратился к собравшимся Зюганов.