Школьников приняли в пионеры на Красной площади
На Красной площади в воскресенье, 21 мая, состоялась торжественная церемония посвящения в пионеры. Участие в ней приняли несколько тысяч ребят из Москвы, Подмосковья и регионов Центрального Федерального округа.
Мероприятие приурочили ко дню Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина, который отмечается 19 мая. Пионерские галстуки повязали глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутаты фракции в Госдуме и Мосгордуме.
— Друзья, сегодня главная площадь страны принимает пионеров, прекрасный отряд тех, кто готов принять свою первую клятву на верность нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов. Я не просто приветствую вас, но и благодарю и ваших родителей, и учителей, воспитателей, вожатых за то, что вы верны самым славным традициям великой советской эпохи, — обратился к собравшимся Зюганов.
Он напомнил, что в пионерских и комсомольских отрядах воспитывались более 200 миллионов человек, передает ТАСС.
В столице продолжается реставрация дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.