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Москвичам рассказали о сильных дождях на следующей неделе

В столичном регионе в ближайшие дни пройдут затяжные дожди, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о затяжных дождях
© РИА Новости

Синоптик отметил, что за прошедшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, на Балчуге (центр столицы) -3 мм, МГУ - 4 мм, Тушино - 9 мм при месячной норме 61 мм.

Осадкомер Долгопрудного зафиксировал 9 мм, Красногорска - 11 мм, уточнил Тишковец. Он добавил, что это составило 18% от майской климатической нормы в целом или «1 ведро дождевой воды на метр квадратный».

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Метеоролог заметил, что на будущей неделе также ожидаются сильные дожди. По его данным, в ближайшие пять суток в регионе выпадет до 20-25 мм осадков или более 1/3 от всего майского лимита дождей.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в в ночь на понедельник, 22 мая, в столице ожидается дождь, а в первой половине дня прогнозируется гроза.

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