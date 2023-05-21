Лесная куница вновь поселилась в природно-историческом парке «Измайлово»

В природно-историческом парке «Измайлово» вновь поселилась лесная куница. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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— Лесную куницу, отмеченную второй категорией редкости, обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово». Последние три года появление этого зверька здесь не фиксировали, — говорится в сообщении.

Животное занесено в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Его обнаружили специалисты Мосприроды вместе с участниками орнитологического кружка «Пернатые +», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно редкую птицу из надзорного списка Красной книги Москвы заметили в природно-историческом парке «Измайлово». На зеленых территориях столицы появился дубонос.

В столице в районе реки Алешинки обнаружили редкого зеленого дятла. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».