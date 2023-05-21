МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение об опасности

Экстренное предупреждение об опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра выпустило в воскресенье, 21 мая, МЧС Москвы.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями в период с 9:00 до 18:00 специалисты ведомства порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), парковать автомобили вдали от деревьев.

Находящимся на улице пешеходам в министерстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции стороной, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

«Будьте внимательны и осторожны!» — подчеркнули представители ведомства.