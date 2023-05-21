$79.91-0.1386.28-0.22

В Москве летучие мыши вышли из зимней спячки

Летучие мыши в Москве вышли из зимней спячки, в которой находились около шести-восьми месяцев. Они не представляют опасности, при этом жителям и гостям столицы не рекомендуется подходить близко и пытаться поймать животных, сообщается в воскресенье на сайте мэра Москвы.

В Москве летучие мыши вышли из зимней спячки
© globallookpress.com

"В Москве летучие мыши пробуждаются, как правило, в мае. В это время становится тепло и появляется достаточно кормовой базы. На зиму они прячутся в укромные места, надежно прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку обычно на шесть-восемь месяцев. В состоянии анабиоза частота их сердцебиения падает, количество вдохов сокращается, а температура тела понижается с 37-40 почти до 0 градусов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в Москве можно встретить шесть видов рукокрылых мышей. Самыми редкими считаются двухцветный кожан, обыкновенный или бурый ушан, а также лесной нетопырь.

Поясняется, что все летучие мыши в столице относятся к охраняемым животным. Опасаться их не стоит, но также не нужно подходить к ним близко и тем более пытаться поймать, так как зверьки очень хрупкие - самое крупное рукокрылое на городских природных территориях в длину не превышает 6,5 см.

Москвичей также предупреждают, что при встрече с летучей мышью нельзя паниковать, пугать и причинять ей вред, а также брать животное голыми руками и кормить.

"Рукокрылых следует изолировать в комнате, надеть плотные перчатки, дождаться, когда мышь успокоится, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не более одного сантиметра, выпустить на улицу, если погода теплая и мышь здорова. За помощью можно обратиться в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. В случае укуса необходимо обработать рану антисептиком и показать ее врачу", - сообщается в материале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий