Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

В Дептрансе рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, во время движения не отвлекаться на телефоны. Предупреждения об ухудшении погоды распространил и столичный комплекс городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 9:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — отметили коммунальщики.

На сайте регионального главка МЧС уточняется, что в городе местами ожидаются кратковременные осадки.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.