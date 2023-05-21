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Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

В Дептрансе рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, во время движения не отвлекаться на телефоны. Предупреждения об ухудшении погоды распространил и столичный комплекс городского хозяйства Москвы.

Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды
© РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 9:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — отметили коммунальщики.

На сайте регионального главка МЧС уточняется, что в городе местами ожидаются кратковременные осадки.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрёк возвращение июльской погоды в Центральную Россию: в период с 25 по 28 мая столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

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