$79.91-0.1386.28-0.22

Москвичам рассказали, как устроен экоцентр «Сборка»

Экоцентр «Сборка» функционирует недалеко от станции метро «Чистые пруды», с его помощью горожане могут познакомиться с проблемой образования отходов. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе центра.

Москвичам рассказали, как устроен экоцентр «Сборка»
© Вечерняя Москва

— Экоцентр «Сборка» открыт силами волонтеров некоммерческой организации в декабре 2019 года и на сегодняшний день объединяет в себе пункт приема десятков видов вторсырья, лекторий и музей переработки, где своими глазами можно увидеть, во что могут превратиться отходы, попавшие на переработку, — говорится в сообщении.

Экоцентр знакомит горожан с проблемой образования отходов, демонстрирует пошагово, как перерабатывается вторсырье. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с декабря 2019 года «Сборка» передала на переработку более 1,2 тысячи тонн различного вторсырья.

Проекты «Город заданий» и «Центр внимания» подготовили для жителей столицы новые задания для формирования полезных экопривычек. В рамках проекта москвичи могут сдать старые батарейки в один из пунктов сбора и получить за это баллы.

18 мая в столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция «Сделай сортировку привычкой». «Вечерняя Москва» приняла участие в этом мероприятии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий