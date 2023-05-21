Конференция «Метавселенные» пройдет в Москве

В Москве 22 мая пройдет конференция «Метавселенные» на площадке «Цифровое деловое пространство». Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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— В мероприятии примут участие создатели метавселенных, сотрудники креативных агентств, NFT-художники, бизнесмены, а также представители власти, которые уже используют виртуальные пространства в работе, — говорится в сообщении.

Она посвящена виртуальным мирам. Эксперты обсудят перспективы развития цифровых миров и то, как технологии влияют на бизнес и искусство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

22 мая «Московская техническая школа» проведет в Москве бесплатную конференцию «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Стать участниками мероприятия могут руководители и сотрудники промышленных предприятий столицы по предварительной регистрации.