Раскрыты адреса последних милицейских «стаканов» в Москве

«Последний стакан, который я видел, был на перекрестке у улицы Герцена (сейчас Большая Никитская. — прим. "Мосленты"). В начале 1990-х возле него произошла авария — пьяный мужчина на Volvo подрезал трамвай, в результате чего был снесен столб со "стаканом" и часть ограды возле остановки у здания ТАСС. К счастью, регулировщик в это время куда-то отходил. Больше я "стаканов" не припомню», — рассказал один из пользователей.