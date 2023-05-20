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Раскрыты адреса последних милицейских «стаканов» в Москве

Адреса последних милицейских «стаканов» в Москве раскрыли пользователи Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Россияне вспомнили историю исчезновения прозрачной будки с площади Никитские ворота.

Раскрыты адреса последних милицейских «стаканов» в Москве
©  фильм «Служебный роман»

«Последний стакан, который я видел, был на перекрестке у улицы Герцена (сейчас Большая Никитская. — прим. "Мосленты"). В начале 1990-х возле него произошла авария — пьяный мужчина на Volvo подрезал трамвай, в результате чего был снесен столб со "стаканом" и часть ограды возле остановки у здания ТАСС. К счастью, регулировщик в это время куда-то отходил. Больше я "стаканов" не припомню», — рассказал один из пользователей.

Другие юзеры отметили, что видели будки на ножках и намного позже. «На Профсоюзной в 1998 году точно был», «На 3-й Хорошевской у пожарной части один сохранился аж до 2022-го», «Последний "стакан" сохранился в Серебряном бору до сих пор. Правда, в нем сидит МЧС», — рассказали они.

«Похожая печальная история произошла с будкой на Китай-городе лет шесть назад. В нее пьяная женщина въехала, при разбирательствах она обвинила во всем навигатор», — написал участник дискуссии.

Ранее были раскрыты адреса самых первых электрических фонарей в дореволюционной Москве.

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