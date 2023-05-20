Ежегодная акция «Ночь в музее» стартовала на ВДНХ

«Мы рады всех приветствовать на общегородской акции «Ночь в музее» на ВДНХ, и тема этого года - «Музыкальная ночь в Музейном городе». На ВДНХ существует «Музейный город», это крупнейшее территориальное объединение музеев, которое сегодня насчитывает 24 площадки, и все эти экспозиции принимают участие в акции. Безусловно, ВДНХ как одно из красивейших мест нашей страны само по себе является музеем под открытым небом, и «Музыкальная ночь в Музейном городе» - это симфония архитектуры, экспозиций и всего того великолепия, которое представляет собой ВДНХ. Мы подготовили вместе с нашими музеями, развлекательными павильонами и резидентами, представляющими гастрономическую повестку, насыщенную программу, которая в основную фазу вступила в 18:00 со стартом акции «Ночь в музее», - сказала Елена Жук.