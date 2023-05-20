Ежегодная акция «Ночь в музее» стартовала на ВДНХ
На ВДНХ стартовала ежегодная акция «Ночь в музее», в этом году мероприятия на территории выставки посвящены музыке и объединены общей темой «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ». Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора по развитию АО «ВДНХ» Елена Жук.
«Мы рады всех приветствовать на общегородской акции «Ночь в музее» на ВДНХ, и тема этого года - «Музыкальная ночь в Музейном городе». На ВДНХ существует «Музейный город», это крупнейшее территориальное объединение музеев, которое сегодня насчитывает 24 площадки, и все эти экспозиции принимают участие в акции. Безусловно, ВДНХ как одно из красивейших мест нашей страны само по себе является музеем под открытым небом, и «Музыкальная ночь в Музейном городе» - это симфония архитектуры, экспозиций и всего того великолепия, которое представляет собой ВДНХ. Мы подготовили вместе с нашими музеями, развлекательными павильонами и резидентами, представляющими гастрономическую повестку, насыщенную программу, которая в основную фазу вступила в 18:00 со стартом акции «Ночь в музее», - сказала Елена Жук.
Она также отметила, что организаторы ожидают рекордную посещаемость запланированных в рамках акции мероприятий. «Ночь в музее» - это счастливое время, когда можно успеть за относительно небольшой период времени посетить много музейных площадок. И в этом смысле «Музейный город» как крупнейшее объединение музеев, думаю, позволит сегодня многим побить рекорды посещения экспозиций за один день», - подчеркнула Елена Жук.
Как уточнила руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО «ВДНХ» Наталья Задворная, мероприятия на территории выставки продолжатся до полуночи. «У нас большая экскурсионная программа, она бесплатна при регистрации. Посетителей ВДНХ также ожидает много театрализованных представлений и разных сюрпризов, это и симфонические оркестры, и концерт, и много других мероприятий», - пояснила она.