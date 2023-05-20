Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах среди московских усадеб

В Москве находится множество старинных усадеб. Среди них есть малоизвестные широкой публике шедевры архитектуры. Об этом в субботу, 20 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, в Подсосенском переулке находится усадьба Морозовых. Авторами интерьеров в ней стали архитектор Федор Шехтель и художник Михаил Врубель. Помещения в усадьбе выполнены в разных стилях — римском, египетском, готическом. В одном из кабинетов можно увидеть копии картин Врубеля на тему произведения «Фауст».

— В городской усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской улице в разные годы гостили писатель Николай Гоголь, поэт Федор Тютчев и художник Иван Айвазовский. Особняк сегодня, как и полтора столетия назад, притягивает взгляды, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.