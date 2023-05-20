Москвичам раскрыли срок прихода июльской жары

«Есть большая вероятность, более 80 процентов, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная — 23-28», — рассказал синоптик. При этом ожидается переменная облачность и небольшой дождь.