$79.91-0.1386.28-0.22

Временные велополосы появились на 25 улицах Москвы

На 25 столичных улицах появились временные велополосы. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Временные велополосы появились на 25 улицах Москвы
© Вечерняя Москва

— В этом году планируется обустроить 70 километров велополос, из них 60 километров во временной разметке. Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек, — сказал он.

Такое решение позволит велосипедистам сориентироваться на сложных перекрестках, а водители будут предупреждены о движении велотранспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) было выявлено 1913 случаев парковки автомобилей на велодорожках. Нарушителям пришлось оплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

В рамках реализации проекта «Зеленое кольцо» в столице появились новые безопасные и удобные велосипедные маршруты от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции Коптево Московского центрального кольца (МЦК).

Как в столице развивается велоинфраструктура — в материале «Вечерней Москвы».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий