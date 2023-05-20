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13 минут назад

Собянин показал самые интересные археологические находки в Москве

Мир24

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем сайте о наиболее интересных археологических находках, сделанных в столице.

Собянин показал самые интересные археологические находки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Собянина, за последние 12 лет сделано 90 тысяч находок. Особенно продуктивным стал 2022 год: археологи нашли около 12 тысяч артефактов, имеющих историческую ценность. С начала 2023 года найдено более четырех тысяч ценных предметов.

Так, на Вшивой горке (историческое название района между Таганской площадью и Котельнической набережной) археологи нашли предметы, охватывающие четыре столетия. В их числе медная медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, отчеканенная в 1730 году. Там же найдены фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника XVI веком, расписные печные изразцы, белоглиняный подсвечник XVIII века, расписная статуэтка музыканта с гитарой из белой глины, сделанная в XVIII–XIX веках. В период Великой Отечественной войны на этом месте работала мастерская по изготовлению медных знаков – были найдены заготовки нагрудных знаков «Отличный артиллерист» и «Гвардия», учрежденные в мае 1942 года.

Ценные предметы находят и сотрудники городских служб при ремонтных работ. Так была найдена надгробная плита Марии Плещеевой. Эта находка позволила уточнить детали истории рода сподвижников Петра I.

В числе других интересных находок – кремневое орудие эпохи неолита. Это нож или наконечник дротика примерно IV тысячелетия до нашей эры, курительные трубки конца XVIII–XIХ веков, несколько аптечных гирек XVIII–XIХ веков.

Ранее сообщалось, что археологи в Севастополе обнаружили театральные маски, которым более двух тысяч лет. Маски обнаружены во время раскопок Херсонеса Таврического.

Новости Москвы,Мария Плещеева,Сергей Собянин,
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